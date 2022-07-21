Минфин Украины рассчитывает получить 3 млрд долларов от западных партнеров в июле

Киев надеется, что за июль страны Запада переведут Украине не менее 3 млрд долларов. Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.
«На этот месяц получим или ожидаем больше $3 млрд», — заявил он местным СМИ.
Кроме того, до конца года киевские власти рассчитывают получить 16-17 млрд долларов. По словам главы минфина, в июне Украину профинансировали на 4,4 млрд, а с начала спецоперации — примерно на 13 млрд.
Бюджет Украины весьма зависим от иностранных грантов и кредитов. Собственные источники финансирования покрывают лишь его треть.
Ранее появилась информация, что ЕС выделит дополнительные 500 млн евро на военные нужды, пишет URA.RU. С соответствующим заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.