Новости0

Минфин Украины рассчитывает получить 3 млрд долларов от западных партнеров в июле

Минфин Украины рассчитывает получить 3 млрд долларов от западных партнеров в июле
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Киев надеется, что за июль страны Запада переведут Украине не менее 3 млрд долларов. Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.

«На этот месяц получим или ожидаем больше $3 млрд», — заявил он местным СМИ.

Кроме того, до конца года киевские власти рассчитывают получить 16-17 млрд долларов. По словам главы минфина, в июне Украину профинансировали на 4,4 млрд, а с начала спецоперации — примерно на 13 млрд.

Бюджет Украины весьма зависим от иностранных грантов и кредитов. Собственные источники финансирования покрывают лишь его треть.

Ранее появилась информация, что ЕС выделит дополнительные 500 млн евро на военные нужды, пишет URA.RU. С соответствующим заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

бюджет минфин украины помощь запада
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.