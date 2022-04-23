Минфин США указал на «парадоксальные» последствия запрета импорта энергоресурсов из России

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Полный отказ Запада от российских нефти, газа и угля
противоречит здравому смыслу, нанося куда больший ущерб миру, чем России,
заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает РИА
Новости.
По словам американского политика, попытка «отключить» Россию
от большой части мирового рынка энергоресурсов ожидаемо отразится на ценах, что
в итоге компенсирует Москве снижение объемов поставок. При этом весь остальной
мир будет вынужден существовать в новой экономической реальности.
«Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет
разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и, вопреки здравому
смыслу, на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на
Россию, потому что, хотя Россия будет экспортировать меньше, доходы от экспорта
вырастут», — констатировала Йеллен.
Напомним, Европейский союз принял пять пакетов антироссийских
санкций, которые пока не включают себя эмбарго на импорт нефти и газа. Европарламент
принял резолюцию с призывом к «тотальному эмбарго» на импорт российских
энергоресурсов. США и ряд других ввели полный запрет на соответствующие закупки.