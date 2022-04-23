Минфин США указал на «парадоксальные» последствия запрета импорта энергоресурсов из России

«Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет

разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и, вопреки здравому

смыслу, на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на

Россию, потому что, хотя Россия будет экспортировать меньше, доходы от экспорта

вырастут», — констатировала Йеллен.