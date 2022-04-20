Минфин США разрешил НКО «строительство демократии» в России

Такие операции ранее попадали под рестрикции. Новая лицензия

вычеркивает их из списка ограничений. Авторы документа написали, что теперь

разрешено проводить определенные операции, которые совершаются «в обычном

порядке» и нужны для работы НКО, попадавшие ранее под запрет.