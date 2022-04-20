Минфин США разрешил НКО «строительство демократии» в России

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Министерство финансов США разрешило НКО проведение
финансовых транзакций и сделок, которые связаны с гуманитарной работой и «поддержкой
демократии» в России. Об этом сказано в генеральной лицензии американского
внешнеполитического ведомства.
Такие операции ранее попадали под рестрикции. Новая лицензия
вычеркивает их из списка ограничений. Авторы документа написали, что теперь
разрешено проводить определенные операции, которые совершаются «в обычном
порядке» и нужны для работы НКО, попадавшие ранее под запрет.
Теперь некоммерческим организациям разрешили помогать гуманитарным
проектам и «строительству демократии», образованию, развитию и защите
окружающей среды. В феврале фонд США выделил больше пяти миллионов для НКО на
Украине в прошлом году.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее не стала
исключать введение новых санкционных ограничений в отношении России.