Минфин США расширил действие персональных санкций на нескольких россиян

Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами, под ограничения попала российская гимнастка Алина Кабаева и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Также рестрикции затронули ряд предпринимателей в лице Виктора Рашникова и Дмитрия Пумпянского.