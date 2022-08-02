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Минфин США расширил действие персональных санкций на нескольких россиян

Минфин США расширил действие персональных санкций на нескольких россиян
Федеральное агентство новостей

Соединенные Штаты расширили список россиян, против которых действуют персональные санкции. Об этом сообщили в минфине страны.

Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами, под ограничения попала российская гимнастка Алина Кабаева и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Также рестрикции затронули ряд предпринимателей в лице Виктора Рашникова и Дмитрия Пумпянского.

Во вторник санкции против России расширила и Канада. Оттава внесла в свой «стоп-лист» 43 физических и 17 юридических лиц. 

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