Минфин США расширил действие персональных санкций на нескольких россиян

Соединенные Штаты расширили список россиян, против которых действуют персональные санкции. Об этом сообщили в минфине страны.
Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами, под ограничения попала российская гимнастка Алина Кабаева и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Также рестрикции затронули ряд предпринимателей в лице Виктора Рашникова и Дмитрия Пумпянского.
Во вторник санкции против России расширила и Канада. Оттава внесла в свой «стоп-лист» 43 физических и 17 юридических лиц.