Минфин США предостерег страны от нарушения мирового экономического порядка

Вашингтон готов жестко ответить всем нарушителям экономического порядка. Именно этому было посвящено недавнее выступление министра финансов США Джанет Йеллен в одном из филиалов компании LG, передает ТАСС.
Политик привела в пример ситуацию с Россией, против которой были введены беспрецедентные экономические санкции. Йеллен обратилась к международному сообществу с предложением присоединиться к «изоляции» РФ.
«Соединенные Штаты и наши союзники, такие как [Республика] Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка», — цитировал слова министра медиаресурс.
При этом она вновь обвинила Москву в росте цен на энергоносители и риске возникновения глобального продовольственного кризиса. В частности, из-за невозможности экспортировать украинское зерно. Частичное решение проблемы Йеллен видит в ограничении цен на российскую нефть.
Меж тем замглавы МИД РФ Сергей Вершинин доложил о простое созданных Россией коридоров для вывоза зерновых культур с Украины. Он объяснил, что Запад целенаправленно обвиняет Кремль в возникновении кризиса. На самом же деле его спровоцировали ряд макроэкономических процессов, начавшихся задолго до спецоперации по защите Донбасса.