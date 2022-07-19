Минфин США предостерег страны от нарушения мирового экономического порядка

Меж тем замглавы МИД РФ Сергей Вершинин доложил о простое созданных Россией коридоров для вывоза зерновых культур с Украины. Он объяснил, что Запад целенаправленно обвиняет Кремль в возникновении кризиса. На самом же деле его спровоцировали ряд макроэкономических процессов, начавшихся задолго до спецоперации по защите Донбасса.