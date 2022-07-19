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Минфин США предостерег страны от нарушения мирового экономического порядка

Минфин США предостерег страны от нарушения мирового экономического порядка
Федеральное агентство новостей

Вашингтон готов жестко ответить всем нарушителям экономического порядка. Именно этому было посвящено недавнее выступление министра финансов США Джанет Йеллен в одном из филиалов компании LG, передает ТАСС.

Политик привела в пример ситуацию с Россией, против которой были введены беспрецедентные экономические санкции. Йеллен обратилась к международному сообществу с предложением присоединиться к «изоляции» РФ.

«Соединенные Штаты и наши союзники, такие как [Республика] Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка», — цитировал слова министра медиаресурс.

При этом она вновь обвинила Москву в росте цен на энергоносители и риске возникновения глобального продовольственного кризиса. В частности, из-за невозможности экспортировать украинское зерно. Частичное решение проблемы Йеллен видит в ограничении цен на российскую нефть.

Меж тем замглавы МИД РФ Сергей Вершинин доложил о простое созданных Россией коридоров для вывоза зерновых культур с Украины. Он объяснил, что Запад целенаправленно обвиняет Кремль в возникновении кризиса. На самом же деле его спровоцировали ряд макроэкономических процессов, начавшихся задолго до спецоперации по защите Донбасса.

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