Минфин России выступил за продление сроков действия семейной ипотеки

Министерство финансов РФ предложило продлить действие семейной ипотеки, следует из проекта постановления, который разработало ведомство.
Программу планируется распространить на семьи, в которых ребенок родится до конца следующего года.
«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит (заем) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года (включительно)», — говорится в пояснительной записке.
На сегодняшний день ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых. Участвовать в данной программе могут только те семьи, в которых ребенок родился в период с 1 января 2018-го по 31 декабря нынешнего года.