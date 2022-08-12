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Минфин России выступил за продление сроков действия семейной ипотеки

Минфин России выступил за продление сроков действия семейной ипотеки
Федеральное агентство новостей

Министерство финансов РФ предложило продлить действие семейной ипотеки, следует из проекта постановления, который разработало ведомство.

Программу планируется распространить на семьи, в которых ребенок родится до конца следующего года.

«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит (заем) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года (включительно)», — говорится в пояснительной записке.

На сегодняшний день ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых. Участвовать в данной программе могут только те семьи, в которых ребенок родился в период с 1 января 2018-го по 31 декабря нынешнего года.

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