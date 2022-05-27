Минфин: огромные финансовые ресурсы требуются на российскую спецоперацию

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете отметил, что военная спецоперация ВС РФ на Украине обходится в большие средства для бюджета.
Специальная операция, которая проводится российскими войсками, требует огромных финансовых вливаний, признал министр финансов.
Власти страны в 2022 году отменили бюджетное правило. Доходы страны с продажи нефти и газа теперь используются, чтобы гасить расходную статью.
«На пенсионное обеспечение, огромные средства — 600 миллиардов в этом году, в следующем году один триллион, в последующем такие же объемы. Деньги на проведение спецоперации, огромные ресурсы тоже нужны. Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — 8 триллионов рублей. Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан», — подчеркнул Силуанов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил, что Вооруженные силы начинают специальную военную операцию на территории Украины для ее демилитаризации и денацификации.