Минфин: огромные финансовые ресурсы требуются на российскую спецоперацию

«На пенсионное обеспечение, огромные средства — 600 миллиардов в этом году, в следующем году один триллион, в последующем такие же объемы. Деньги на проведение спецоперации, огромные ресурсы тоже нужны. Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — 8 триллионов рублей. Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан», — подчеркнул Силуанов.