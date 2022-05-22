Минфин ФРГ не считает возможной конфискацию российских частных активов

Конфискация собственности, принадлежащей подсанкционным частным лицам, чревата многими сложностями, заявил в интервью Financial Times министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Германия готова обсуждать проекты по экспроприации российских государственных активов. В это же время, Берлин ожидает слишком серьезных трудностей из-за конфискации финансовых инструментов физических лиц.
«Страны, в основе устройства которых лежит верховенство закона, гарантируют неприкосновенность частной собственности. Связанные с конфискацией сложности крайне велики», — отметил глава немецкого минфина.
Линднер добавил, что бизнесменов из России требуется убеждать «внести лепту в выплату репараций Украине на добровольной основе».
«По этому поводу необходимо провести политическую дискуссию, в которой я хотел бы принять участие», — заметил чиновник.
Тема конфискации государственных активов России уже поднималась на встрече министров финансов стран-участниц «Большой семерки», напомнил политик. Он также упомянул и об угрозе стагфляции. Соответствующие риски заметили для Германии в ее политике и японские аналитики Yahoo News Japan.