Минфин Франции заявил о возможном введении эмбарго на нефть из России в ближайшее время

«Мы обсуждаем вопрос

запрета на поставки нефти из России, ведь нефть — это первый источник валюты

для России. Она приносит России 700 миллионов долларов в день. В день! Поэтому

запрет на ее поставки нанесет удар по российской экономике и власти РФ.

Необходимо добиться согласия всех членов ЕС по этому вопросу», — подчеркнул Ле

Мэр.