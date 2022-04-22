Минфин Франции заявил о возможном введении эмбарго на нефть из России в ближайшее время

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Евросоюз может ввести
эмбарго на поставки российской нефти уже в ближайшие недели, заявил глава
минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFM.
Он подтвердил, что
объединение сейчас обсуждает запрет на импорт сырья из России, однако точной
даты начала действия этой меры пока неизвестно.
«Мы обсуждаем вопрос
запрета на поставки нефти из России, ведь нефть — это первый источник валюты
для России. Она приносит России 700 миллионов долларов в день. В день! Поэтому
запрет на ее поставки нанесет удар по российской экономике и власти РФ.
Необходимо добиться согласия всех членов ЕС по этому вопросу», — подчеркнул Ле
Мэр.
Между тем на
данный момент единства по этому вопросу в рядах членов ЕС не наблюдается. У
некоторых государств такая идея вызывает обеспокоенность, уточнил министр.