Минфин Франции: планы ввести эмбарго на российскую нефть встречают беспокойство в ЕС

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Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFM подтвердил, что среди 27 стран Евросоюза нет
единой позиции по вопросу эмбарго на российскую нефть.
Планы введения запрета на импорт сырья из
РФ вызывают обеспокоенность и сопротивление у некоторых участников
объединения.
«Нам еще предстоит объединить страны ЕС вокруг проекта эмбарго на
российскую нефть. Это пока вызывает у ряда из них сопротивление и законное
беспокойство», — констатировал Ле Мэр.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее отметил, что в
ЕС эмбарго на газ пока не обсуждается, но эта тема может стать предметом переговоров в дальнейшем.
Кандидат на пост главы государства Марин Ле Пен уверена, что
эмбарго на энергоресурсы не принесет серьезного вреда России — она просто найдет новые рынки
сбыта. Зато такая инициатива негативно скажется на экономике Франции, приводит
ее слова «ФедералПресс».