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    Минфин Франции: планы ввести эмбарго на российскую нефть встречают беспокойство в ЕС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минфин Франции: планы ввести эмбарго на российскую нефть встречают беспокойство в ЕС

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    pixabay.com/PD

    Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFM подтвердил, что среди 27 стран Евросоюза нет
    единой позиции по вопросу эмбарго на российскую нефть.

    Планы введения запрета на импорт сырья из
    РФ вызывают обеспокоенность и сопротивление у некоторых участников
    объединения.

    «Нам еще предстоит объединить страны ЕС вокруг проекта эмбарго на
    российскую нефть. Это пока вызывает у ряда из них сопротивление и законное
    беспокойство», — констатировал Ле Мэр.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее отметил, что в
    ЕС эмбарго на газ пока не обсуждается, но эта тема может стать предметом переговоров в дальнейшем.

    Кандидат на пост главы государства Марин Ле Пен уверена, что
    эмбарго на энергоресурсы не принесет серьезного вреда России — она просто найдет новые рынки
    сбыта. Зато такая инициатива негативно скажется на экономике Франции, приводит
    ее слова «ФедералПресс».

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