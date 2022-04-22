Минфин Франции: планы ввести эмбарго на российскую нефть встречают беспокойство в ЕС

Кандидат на пост главы государства Марин Ле Пен уверена, что

эмбарго на энергоресурсы не принесет серьезного вреда России — она просто найдет новые рынки

сбыта. Зато такая инициатива негативно скажется на экономике Франции, приводит

ее слова «ФедералПресс».