Минэнерго России анонсировало наращивание экспорта угля с 2024 года

Россия готовится постепенно увеличивать экспорт угля с 2024 года. Для этого будут использованы все логистические возможности, подтвердил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Он отметил, что достигнутые ранее показатели 2022 года придется восстанавливать в 2023 году.
«Наш уголь востребован. Скорее всего, в 2023 году мы, конечно, не достигнем тех параметров, которые были в 2022 году. Но с 2024 года и на следующие пять лет мы будем стабильно прирастать и, соответственно, все те возможности, которые предоставят нам логистические ограничения, будут заполнены углем на 100%», — сказал он.
Новые республики, ранее вошедшие в Россию, могут пополнить федеральный бюджет, в том числе и за счет залежей полезных ископаемых, включая уголь. Там также могут быть выявлены новые перспективные залежи, пишет «ФедералПресс».