Минэкономразвития переводит сотрудников на Astra Linux

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В Министерстве экономического развития планируют постепенно отказаться от использования Windows 10 на компьютерах и перейти на отечественную ОС Astra Linux. Это пока что эксперимент, который в будущем может стать основой для импортозамещения.





«В настоящий момент в департаменте цифровой трансформации на протяжении двух недель сотрудники успешно выполняют свои обязанности под управлением отечественной операционной системы и офисным пакетом», — сообщается в письме директора департамента цифровой трансформации министерства Александра Маслова. Это письмо было отправлено руководителям других департаментов.

На компьютеры участников пилотной программы установят Astra Linux с офисным пакетом «Р7-офис», а также другие программное обеспечение. При этом пока полного отказа от Windows 10 ещё не произошло. Многие сотрудники также использует Microsoft Office.

В рамках ведомственной программы цифровой трансформации для правительственного комплекса до конца 2022 года планируется довести долю отечественного софта на рабочих местах сотрудников ведомств до 90%.

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