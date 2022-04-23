Минэкономики Германии получило запрос на продажу 100 БМП Marder Украине

Как передают обозреватели газеты Welt am Sonntag, запрос был

перенаправлен в Федеральный совет безопасности. Отмечается, что если германское

правительство примет положительное решение, то первая партия БМП может быть отправлена

Киеву «в течение нескольких недель». При этом информации о том, когда будет дан

ответ на заявку, нет.