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    Минэкономики Германии получило запрос на продажу 100 БМП Marder Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минэкономики Германии получило запрос на продажу 100 БМП Marder Украине

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    globallookpress/Philipp Schulze

    Германский оборонный концерн Rheinmetall направил запрос на
    продажу Украине 100 боевых машин пехоты Marder в Минэкономики ФРГ, сообщают
    СМИ.

    Как передают обозреватели газеты Welt am Sonntag, запрос был
    перенаправлен в Федеральный совет безопасности. Отмечается, что если германское
    правительство примет положительное решение, то первая партия БМП может быть отправлена
    Киеву «в течение нескольких недель». При этом информации о том, когда будет дан
    ответ на заявку, нет.

    Западные страны заметно увеличили военную помощь Украине с
    начала специальной операции Вооруженных сил России. При этом некоторые страны
    готовы поставить для ВСУ тяжелую бронетехнику.

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