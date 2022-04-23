Минэкономики Германии получило запрос на продажу 100 БМП Marder Украине

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Германский оборонный концерн Rheinmetall направил запрос на
продажу Украине 100 боевых машин пехоты Marder в Минэкономики ФРГ, сообщают
СМИ.
Как передают обозреватели газеты Welt am Sonntag, запрос был
перенаправлен в Федеральный совет безопасности. Отмечается, что если германское
правительство примет положительное решение, то первая партия БМП может быть отправлена
Киеву «в течение нескольких недель». При этом информации о том, когда будет дан
ответ на заявку, нет.
Западные страны заметно увеличили военную помощь Украине с
начала специальной операции Вооруженных сил России. При этом некоторые страны
готовы поставить для ВСУ тяжелую бронетехнику.
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