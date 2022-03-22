Мина в бюджете: неизбежный дефолт США пророчат уже не только астрологи

Доллар обновил двухлетний минимум на торгах Мосбиржи Мнение экспертов
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Фондовый рынок США в текущем году ждут большие перемены, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Эксперт рассказал об обеспокоенности многих мировых держав из-за колоссального государственного долга Соединенных Штатов. На сегодняшний день он составляет около 30 трлн долларов. Не добавляет оптимизма и тот факт, что американская экономика входит в фазу рецессии. А это, в свою очередь, ведет к обесцениванию гособлигаций и национальной валюты США. В связи с этим сегодня о высокой вероятности дефолта в стране поговаривают не только астрологи, но эксперты в сфере экономики.

«Просто никто не думал, что в США будет такая инфляция. Даже, если она будет равна 5%, то я не понимаю, как они будут обслуживать свой бюджет. Поэтому, это проблема, которую США придется решать достаточно быстро. Вот где мина», – подчеркнул Разуваев.

По мнению эксперта, американский фондовый рынок в текущем году ждут серьезные изменения. Главным образом, они связаны с повышением процентной ставки. В настоящее время это единственный для Вашингтона рабочий инструмент, позволяющий победить инфляцию и отсрочить наступление самого худшего сценария. Сам Разуваев полагает, что Соединенные Штаты пойдут на такой шаг. При этом последующая реструктуризация долга в конечном итоге может привести к формированию США, Канадой и Мексикой единой валютной зоны.

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