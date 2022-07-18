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Милявская выступила со словами поддержки в адрес Пугачевой на своем концерте

Милявская выступила со словами поддержки в адрес Пугачевой на своем концерте
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Певица Лолита Милявская выступила в поддержку уехавшей из России Аллы Пугачевы. Она исполнила на своем концерте песню коллеги.

Милявская выступала на крыше клуба Gipsy в Москве. Во время концерта она вспомнила о Примадонне, которую в последнее часто критикуют в связи с отъездом из России.

«Есть такая женщина. Без нее мы не были бы свободны на сцене. Ну что — из великой Аллы», — отметила Милявская.

Затем артистка начала петь композицию Пугачевой «Не делайте мне больно, господа». Зрители в зале подпевали ей.

Алла Пугачева и Максим Галкин весной уехали в Израиль. Через четыре месяца пара переехала в Юрмалу. 

милявская певица Пугачева
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