Милявская выступила со словами поддержки в адрес Пугачевой на своем концерте

Певица Лолита Милявская выступила в поддержку уехавшей из России Аллы Пугачевы. Она исполнила на своем концерте песню коллеги.
Милявская выступала на крыше клуба Gipsy в Москве. Во время концерта она вспомнила о Примадонне, которую в последнее часто критикуют в связи с отъездом из России.
«Есть такая женщина. Без нее мы не были бы свободны на сцене. Ну что — из великой Аллы», — отметила Милявская.
Затем артистка начала петь композицию Пугачевой «Не делайте мне больно, господа». Зрители в зале подпевали ей.
Алла Пугачева и Максим Галкин весной уехали в Израиль. Через четыре месяца пара переехала в Юрмалу.