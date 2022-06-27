Милонова удивило стремление вышедших в отставку военных избегать дальнейшей службы в армии

Сегодня большинство кадровых офицеров по окончании контракта не хотят продолжать службу в столь непростое для России время. Данные закрытого опроса показывают, что желание участвовать в специальной военной операции из 1500 экс-военных высказали лишь единицы.
Российский парламентарий Виталий Милонов раскритиковал подобное отношение к службе. Депутат признался, что не понимает, как можно оставаться в стороне от защиты страны.
«На самом деле это большая проблема. Я часто сталкиваюсь с увольняющимися по истечении контракта военнослужащими. Они активно обращаются ко мне по вопросам жилищного обеспечения и материального довольствия. Да, закон должен соблюдаться неукоснительно, но по-человечески я не могу понять, как сейчас можно увольняться? Как в такое время можно избегать военной службы?» — задался вопросом парламентарий в беседе с корреспондентом ФАН.
Также Милонов отметил, что сегодня появилась острая необходимость в проведении идеологической работы. Многие военные, которые проходили службу по контракту в мирное время, сидели и получали «юбилейные медальки», заявил депутат. Теперь же страна как никогда нуждается в военных специалистах. Однако многие попросту захотели отсидеться в тылу.
Помимо этого, собеседник ФАН затронул тему переезда некоторых мужчин из ДНР и ЛНР в Россию. По мнению депутата Госдумы РФ, они вместе с российскими военными должны бороться за свободу родных территорий.