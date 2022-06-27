Милонова удивило стремление вышедших в отставку военных избегать дальнейшей службы в армии

«На самом деле это большая проблема. Я часто сталкиваюсь с увольняющимися по истечении контракта военнослужащими. Они активно обращаются ко мне по вопросам жилищного обеспечения и материального довольствия. Да, закон должен соблюдаться неукоснительно, но по-человечески я не могу понять, как сейчас можно увольняться? Как в такое время можно избегать военной службы?» — задался вопросом парламентарий в беседе с корреспондентом ФАН.