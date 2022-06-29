Милонов вручил Шугалею премию «Медиаперсона года» на «Белом балу» в Петербурге

Глава ФНЗЦ также напомнил о своих поездках в Донбасс. Он признался, что не смог остаться в стороне в связи с происходящим в регионе и взял под свое крыло детей, у которых погибла мама. Также Шугалей напомнил, что планирует открыть приемную в ЛНР. Говоря о России, Шугалей заметил, что она расширяет сферы влияния. Однако реальность диктует новые условия. Европа погрязла в роскоши, и пришло время возвращать отнятое назад, резюмировал глава ФЗНЦ.