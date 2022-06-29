Милонов вручил Шугалею премию «Медиаперсона года» на «Белом балу» в Петербурге

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей признан одной из медиаперсон года по версии «Комсомольской правды в Петербурге».
Премия «Медиаперсона года» вручается с 2014-го. Ее получают люди, о которых писала «Комсомолка». Награду Максиму Шугалею вручал депутат Госдумы Виталий Милонов. Глава ФЗНЦ поблагодарил всех, кто решил признать его медиаперсоной года, хотя он к этому не стремился.
В рамках вручения премии Максим Шугалей выступил с речью, в которой рассказал, как относится к происходящему в мире. Он напомнил, что Запад годами пытался разрушить CCСР, а у России планировал забрать право голоса. Сейчас РФ должна держать стандарты великих государств, отметил Максим Шугалей.
«Внутриполитическое поле также должно быть конкурентным, а каждый должен заниматься своим делом, как это делали такие личности, как Пушкин, Циолковский», — добавил Шугалей.
Глава ФНЗЦ также напомнил о своих поездках в Донбасс. Он признался, что не смог остаться в стороне в связи с происходящим в регионе и взял под свое крыло детей, у которых погибла мама. Также Шугалей напомнил, что планирует открыть приемную в ЛНР. Говоря о России, Шугалей заметил, что она расширяет сферы влияния. Однако реальность диктует новые условия. Европа погрязла в роскоши, и пришло время возвращать отнятое назад, резюмировал глава ФЗНЦ.