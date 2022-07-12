Милонов: в России необходимо создать «белый список» артистов, поддержавших спецоперацию

«Белый список – это список хороших людей. У нас таких в стране 39 миллионов. Единицы, кто сейчас уехал. Это отщепенцы. Все те, кто уехал с их крашеными гривами, гендерно-нейтральные феминистки, — их не нужно пускать назад вообще», — заявил Милонов.