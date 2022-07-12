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Милонов: в России необходимо создать «белый список» артистов, поддержавших спецоперацию

Милонов: в России необходимо создать «белый список» артистов, поддержавших спецоперацию
Федеральное агентство новостей

Депутат Госдумы Виталий Милонов положительно оценил идею журналиста Вадима Манукяна создать «белый список» российских артистов, не предавших свое государство.

Парламентарий отметил, что противников спецоперации ВС РФ из числа российских звезд вымело из страны благодаря «путинскому очищению». Он убежден, что уехавшие за границу артисты являются отщепенцами, которых нужно лишить возможности вернуться назад, передает ФАН.

«Белый список – это список хороших людей. У нас таких в стране 39 миллионов. Единицы, кто сейчас уехал. Это отщепенцы. Все те, кто уехал с их крашеными гривами, гендерно-нейтральные феминистки, — их не нужно пускать назад вообще», — заявил Милонов.

Отметим, что Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. В Кремле неоднократно говорили, что цель СВО — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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