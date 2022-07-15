Милонов предложил регламентировать деятельность российских артистов в соответствии с «белым списком»

«У артистов не только должны быть справки от пожарных, полиции и врачей для организации концерта, но и главный разрешительный документ от Минкульта. Этот документ должен выдаваться по принципу общественной позиции артиста: если ты недоволен государством, если ты хочешь использовать площадку концерта для антироссийской агитации и клеветы, то будь готов к тому, что государство может сказать тебе о нежелательности твоей деятельности. Это уже не искусство, а активизм», — убежден Милонов.