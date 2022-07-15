Милонов предложил регламентировать деятельность российских артистов в соответствии с «белым списком»

«Белый список» российских артистов необходимо узаконить и ориентироваться на него при выдаче разрешений на концертную деятельность, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Журналист, блогер Вадим Манукян в противовес «черному списку» артистов, осудивших специальную операцию на Украине, составил «белый». Эту инициативу уже поддержал первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич. Милонов также выступил за узаконивание соответствующего документа, передает Федеральное агентство новостей.
«У артистов не только должны быть справки от пожарных, полиции и врачей для организации концерта, но и главный разрешительный документ от Минкульта. Этот документ должен выдаваться по принципу общественной позиции артиста: если ты недоволен государством, если ты хочешь использовать площадку концерта для антироссийской агитации и клеветы, то будь готов к тому, что государство может сказать тебе о нежелательности твоей деятельности. Это уже не искусство, а активизм», — убежден Милонов.
Он заверил, что разработает соответствующий законопроект и внесет его в Госдуму на рассмотрение. Депутат уверен, что на сцену должны выходить только те артисты, которые «придерживаются правильных и здоровых принципов в своей творческой деятельности».