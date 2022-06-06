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Милонов «переехал» в освободившийся после скандала кабинет Рашкина в Госдуме

Федеральное агентство новостейДепутат Государственной думы Виталий Милонов официально «переехал» в кабинет, который освободил лишенный мандата Валерий Рашкин. Об этом информирует Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в Госдуме. Госдума 25 мая досрочно лишила Рашкина депутатского мандата. Решение было принято в связи с вынесенным судом обвинением против политика. Напомним, что Рашкин был фигурантом уголовного дела о незаконной охоте. Калининский районный суд Саратовской области назначил экс-депутату наказание в виде лишения свободы на три года условно.
Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Депутат Государственной думы Виталий Милонов официально «переехал» в кабинет, который освободил лишенный мандата Валерий Рашкин. Об этом информирует Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в Госдуме.

Госдума 25 мая досрочно лишила Рашкина депутатского мандата. Решение было принято в связи с вынесенным судом обвинением против политика.

Напомним, что Рашкин был фигурантом уголовного дела о незаконной охоте. Калининский районный суд Саратовской области назначил экс-депутату наказание в виде лишения свободы на три года условно.

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