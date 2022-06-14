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Милонов оценил работу западных и российских полицейских во время международных мероприятий

Милонов оценил работу западных и российских полицейских во время международных мероприятий
федеральное агентство новостей

Российские правоохранители продемонстрировали образцовую работу во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда матчи проводились на территории РФ.

Финал Лиги Чемпионов должен был пройти в Петербурге, однако УЕФА лишило город такого права. В итоге матчи перенесли во Францию, полиция которой не справилась с обеспечением безопасности граждан. Спортивное событие превратилось в противостояние правоохранителей и болельщиков, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Мы же принимали чемпионат мира по футболу и, несмотря на прогнозы и скепсис, все были приятно удивлены, что в России была совершенно спокойная работа правоохранительных органов. Она действительно была образцовой», — цитирует его Федеральное агентство новостей.

Милонов считает, что иностранные граждане должны понимать, каких принципов придерживаются власти в отношении общественности в других странах, включая Россию. Кроме того, отметил он, люди могут и сами это почувствовать на собственном опыте.

милонов полиция Футбол
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