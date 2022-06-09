Милонов назвал отвратительным спектакль Богомолова «Лир»

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался в адрес режиссера Константина Богомолова из-за его скандального спектакля «Лир», в котором женщины исполняли мужские роли, а мужчины — женские.
По мнению парламентария, создатель постановки планирует уехать на Запад с лицом «мученика-русофоба». Ведь именно таких людей сейчас принимают за границей.
«Супруг госпожи Собчак, известный живет Богомолов решил именно и создать себе такой ореол черной славы, поставив отвратительный спектакль», — поделился Милонов с Пятым каналом.
Депутат уверен, что режиссер поедет в Тбилиси «несолоно хлебавши». А там он будет «тосковать, каяться» и говорить о своей принадлежности к Украине, подытожил Милонов.