Милонов и Шугалей первыми вошли в здание городской администрации Попасной

«Администрация Попасной освобождена. Мы, представители российской власти, здесь чтобы сказать: никогда здесь больше не будет фашистской власти. Здесь начинается другая жизнь. Спасибо самоотверженным патриотам за их подвиг, потому что сделано практически невозможное», — заявил Милонов.