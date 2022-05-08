Милонов и Шугалей первыми вошли в здание городской администрации Попасной

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Депутат Государственной думы Виталий Милонов и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей первыми вошли в здание городской администрации Попасной после освобождения города от украинских националистов. Информацию об этом передает Федеральное агентство новостей.
Данный населенный пункт пал после продолжительных столкновений. В настоящее время контроль над Попасной перешел в руки бойцов Луганской Народной Республики. Находясь в городе с гуманитарной миссией, Милонов и Шугалей смогли лично запечатлеть, что фашистов здесь не осталось.
«Администрация Попасной освобождена. Мы, представители российской власти, здесь чтобы сказать: никогда здесь больше не будет фашистской власти. Здесь начинается другая жизнь. Спасибо самоотверженным патриотам за их подвиг, потому что сделано практически невозможное», — заявил Милонов.
Помимо этого, Шугалей выразил благодарность военнослужащим России и ЛНР за их самоотверженность в борьбе с националистами. Правозащитник выразил уверенность, что в скором времени украинских боевиков ожидает поражение.