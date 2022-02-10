Милонов: бывший премьер Ливии пытается остаться у власти ради личного обогащения

Попытки бывшего премьер-министра Ливии Абд-аль-Хамида Дабибы остаться у власти и сохранить утратившее легитимность Правительство национального единства продиктованы заботой о собственном статусе. Таким мнением поделился депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Срок полномочий Дабибы истек 24 декабря 2021 года: Правительство национального единства так и не смогло реализовать ключевую цель своего существования и обеспечить проведение в Ливии первых за много лет всеобщих выборов.

Сегодня на заседании парламента Ливии главой нового временного правительства был избран бывший министр внутренних дел Фатхи Башага. Однако экс-премьер Дабиба отказался уходить в отставку.

«(Дабиба) окончательно подтверждает свою известную репутацию, главное для него — личный статус, а не стабилизация обстановки в Ливии. И ему, конечно, гораздо важнее во что бы то ни стало оставаться при видимости власти, нежели принять решение, которое было демократическим путем установлено, и сложить свои полномочия», — сказал Милонов.

По мнению Милонова, Дабиба нужен тем, кто хочет сохранить в Ливии зону нестабильности и продолжать делать на этом деньги: за время работы ПНС и ПНЕ страна превратилась в оплот Турции в Северной Африке, а ливийские политики и главари вооруженных группировок оказались тесно связаны со специальным советником генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс.

Сейчас единственным легитимным органом власти в Ливии является Палата представителей во главе с Агилой Салехом. Однако их усилия не находят поддержку на Западе, поскольку так или иначе направлены на восстановление ливийского суверенитета.

«Даже западные демократии говорили, что в Ливии необходимо установить единовластие, основанное на демократически избранных органах управления. Но я уверен, что сейчас они не будут принимать это решение, потому что в их понимании единовластие должно быть за счет марионеточных западно-ориентированных политиков», — считает Милонов.

Ранее российский социолог Максим Шугалей, известный специалист по ливийской проблематике, рассказал об инсценировке покушения на Дабибу. Автомобиль экс-премьера расстреляли неизвестные, которым удалось с легкостью скрыться — при этом никто не пострадал, а самого Дабибы даже не было в машине, как сообщили источники в Триполи. Шугалей предположил, что такие политические махинации неизбежно вызовут крайнее раздражение ливийцев, которые очень ценят «сильную руку» и личное мужество политиков, и вскоре бывший глава ПНЕ окажется «на свалке истории».

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