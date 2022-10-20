Миллиардер Рубен Варданян станет премьером Нагорного Карабаха

Рубен Варданян

Бывший владелец компании “Тройка Диалог”, один из основателей Московской школы управления “Сколково” Рубен Варданян, состояние которого Forbes в 2021 году оценивал в 1 млрд долларов, возглавит правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Ранее он отказался от российского гражданства и переехал в регион.

Новость Варданян сообщил сам в своем телеграм-канале, написав, что займет пост уже в ноябре. Варданян пообещал тогда же изложить “стратегические цели и первоочередные задачи”, которые будут стоять перед правительством Арцаха (армянское название непризнанной НКР. — Прим. ред.). По его словам, ситуация вокруг Нагорного Карабаха вызывает у него крайнюю озабоченность, а от решения карабахского вопроса “зависят и судьбы Армении и армянского мира”.

“Я осознаю, что у меня больше нет времени на раздумья, равно как и нет иного пути, кроме как быть рядом с народом Арцаха и брать на себя свою долю ответственности за будущее Арцаха”, — написал Варданян.

Он отметил, что встречался с жителями НКР, политическими и общественными деятелями и убедился в том, что люди поддерживают его кандидатуру на пост госминистра и хотят видеть в нем ответственного лидера, который “сплотит вокруг себя все здоровые силы и возглавит реальную работу по выведению страны из кризиса”.

В октябре президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян предложил Варданяну стать госминистром. Ранее, в сентябре, Варданян отказался от российского гражданства и переехал в НКР (армянское гражданство у Варданяна осталось). Здесь он основал “Фронт безопасности и развития Арцаха” — движение, которое должно было заниматься развитием региона и поддержкой местных жителей. Варданян говорил, что не планирует занимать госдолжности, поскольку хочет иметь свободу действий, в том числе “с моральной точки зрения”. В интервью Forbes он отметил, что Арцах — “это территория, до сих пор не имеющая полноценного определенного статуса”, и в этой конфликтной истории он не хочет “подставлять Россию”.

Нагорный Карабах — конфликтная территория для Армении и Азербайджана, здесь регулярно происходят столкновения двух стран. 9 ноября 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение о прекращении огня. За соблюдением перемирия и безопасностью следят российские миротворцы.