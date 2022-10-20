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Миллиардер Рубен Варданян станет премьером Нагорного Карабаха

Миллиардер Рубен Варданян станет премьером Нагорного Карабаха

Рубен Варданян

Бывший владелец компании “Тройка Диалог”, один из основателей Московской школы управления “Сколково” Рубен Варданян, состояние которого Forbes в 2021 году оценивал в 1 млрд долларов, возглавит правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Ранее он отказался от российского гражданства и переехал в регион.

Новость Варданян сообщил сам в своем телеграм-канале, написав, что займет пост уже в ноябре. Варданян пообещал тогда же изложить “стратегические цели и первоочередные задачи”, которые будут стоять перед правительством Арцаха (армянское название непризнанной НКР. — Прим. ред.). По его словам, ситуация вокруг Нагорного Карабаха вызывает у него крайнюю озабоченность, а от решения карабахского вопроса “зависят и судьбы Армении и армянского мира”.

“Я осознаю, что у меня больше нет времени на раздумья, равно как и нет иного пути, кроме как быть рядом с народом Арцаха и брать на себя свою долю ответственности за будущее Арцаха”, — написал Варданян.

Он отметил, что встречался с жителями НКР, политическими и общественными деятелями и убедился в том, что люди поддерживают его кандидатуру на пост госминистра и хотят видеть в нем ответственного лидера, который “сплотит вокруг себя все здоровые силы и возглавит реальную работу по выведению страны из кризиса”.

В октябре президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян предложил Варданяну стать госминистром. Ранее, в сентябре, Варданян отказался от российского гражданства и переехал в НКР (армянское гражданство у Варданяна осталось). Здесь он основал “Фронт безопасности и развития Арцаха” — движение, которое должно было заниматься развитием региона и поддержкой местных жителей. Варданян говорил, что не планирует занимать госдолжности, поскольку хочет иметь свободу действий, в том числе “с моральной точки зрения”. В интервью Forbes он отметил, что Арцах — “это территория, до сих пор не имеющая полноценного определенного статуса”, и в этой конфликтной истории он не хочет “подставлять Россию”.

Нагорный Карабах — конфликтная территория для Армении и Азербайджана, здесь регулярно происходят столкновения двух стран. 9 ноября 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение о прекращении огня. За соблюдением перемирия и безопасностью следят российские миротворцы.

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RusNewsToday24
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