Миллиардер Амбани приобрел самую дорогую виллу в Дубае за $163 млн

Второй богатейший человек Индии Мукеш Амбани наращивает свою империю дорогой недвижимости в Дубае. Он приобрел особняк на Пальме Джумейра у семьи кувейтского магната Мохаммеда Альшайи за 163 миллиона долларов.
Последняя покупка Абмани находится в нескольких минутах ходьбы от виллы за 80 миллионов долларов, которую он же купил здесь в начале года, передает информационное агентство «Экспресс-Новости». Мукеш Абмани является председателем совета директоров фирмы Reliance Industries Ltd., крупнейшей индийской компании по рыночной стоимости. Его состояние оценивается в 84 миллиарда долларов.
Миллиардер активно скупает недвижимость за рубежом, все чаще обращая внимание на запад в качестве второго дома. Например, в прошлом году его компания за 79 миллионов долларов приобрела культовый британский загородный клуб Stoke Park. Также Абмани не прочь приобрести недвижимость в Нью-Йорке.