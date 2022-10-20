Миллиардер Амбани приобрел самую дорогую виллу в Дубае за $163 млн

Миллиардер активно скупает недвижимость за рубежом, все чаще обращая внимание на запад в качестве второго дома. Например, в прошлом году его компания за 79 миллионов долларов приобрела культовый британский загородный клуб Stoke Park. Также Абмани не прочь приобрести недвижимость в Нью-Йорке.