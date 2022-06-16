Миллер заявил о полной готовности «Северного потока — 2» к поставкам газа

Магистральный газопровод «Северный поток — 2» с технической точки зрения готов приступить к транспортировке газа в любой момент. Об этом глава энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).
Он отметил, что трубопровод находится под давлением, поэтому «хоть сейчас» можно начать поставлять голубое топливо.
«Мощности одной нитки “Северного потока — 2” переориентированы на газоснабжение Северо-Запада России», — добавил Миллер.
Постоянный представитель России в Европейском союзе Владимир Чижов ранее заявил, что Германии грозит катастрофа, если поставки газа по «Северному потоку» будут приставлены в связи с ремонтом турбин.