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Миллер заявил о полной готовности «Северного потока — 2» к поставкам газа

Миллер заявил о полной готовности «Северного потока — 2» к поставкам газа
Jens Büttner/ZB/Globallookpress

Магистральный газопровод «Северный поток — 2» с технической точки зрения готов приступить к транспортировке газа в любой момент. Об этом глава энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Он отметил, что трубопровод находится под давлением, поэтому «хоть сейчас» можно начать поставлять голубое топливо.

«Мощности одной нитки “Северного потока — 2” переориентированы на газоснабжение Северо-Запада России», — добавил Миллер.

Постоянный представитель России в Европейском союзе Владимир Чижов ранее заявил, что Германии грозит катастрофа, если поставки газа по «Северному потоку» будут приставлены в связи с ремонтом турбин.

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