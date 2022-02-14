Military Watch: ВВС США ждет позорный разгром в случае начала войны с Россией в Европе

Military Watch: ВВС США ждет позорный разгром в случае начала войны с Россией в Европе Новости
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Концентрация американской военной авиации в Европе может иметь для Пентагона крайне неприятные последствия, сообщает Military Watch.

По мнению аналитиков, материал которых приводит издание «ПолитРоссия», Военно-воздушные силы США ждет позорный разгром в случае начала вооруженного противостояния с РФ.

Дело в том, что американское командование перебросило в Европу истребители F-15C/D Eagle и F-16. Первые были приняты на вооружение еще в 1970-х годах и разрабатывались для борьбы с советской авиацией. Вторые, хотя до сих пор эксплуатируются многими странами НАТО, обладают слабыми летными характеристиками.

«F-16 имеет гораздо меньшую дальность полета, обладает меньшей выносливостью и гораздо более низкими летными характеристиками, чем F-15», — говорится в публикации.

На этом фоне эксперты объяснили, как Россия ответит на сомнительный европейский маневр ВВС США. Она может противопоставить американским самолетам свои Су-30СМ или Су-35, которые превосходят по параметрам машины оппонента. НАТО не спасут даже размещенные в Европе бомбардировщики B-52. По мнению авторов MW, они станут легкой мишенью для российских военных в случае реального конфликта.

 
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f-15 f-16 ВВС США ВКС РФ Россия Су-30 Су-35 США
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