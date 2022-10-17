Military Watch: украинский Су-27 потерпел фиаско в дуэли с российским С-300

Украина унаследовала после распада Советского Союза большое количество самолетов, в том числе и Су-27, которые 30 лет назад считались лучшими в своем классе машинами. Как пишут военные эксперты, недавно произошла дуэль между Су-27 украинских вооруженных сил и российской системой ПВО С-300В4.