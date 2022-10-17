Military Watch: украинский Су-27 потерпел фиаско в дуэли с российским С-300

Украинский истребитель Су-27 потерпел фиаско в схватке с российским зенитно-ракетным комплексом С-300, такой вывод сделали американские военные обозреватели Military Watch. Перевод приводит «ПолитРоссия».
Украина унаследовала после распада Советского Союза большое количество самолетов, в том числе и Су-27, которые 30 лет назад считались лучшими в своем классе машинами. Как пишут военные эксперты, недавно произошла дуэль между Су-27 украинских вооруженных сил и российской системой ПВО С-300В4.
Украинский Су-27, вооруженный американскими ракетами AGM-88, в сопровождении Су-24МР на малой высоте приблизился к российской границе, однако на расстоянии порядка 217 км военные суда были встречены ракетами российского ПВО.
«Су-27 двигался на очень малой высоте, но был атакован российской системой ПВО с помощью комплекса С-300В4, который и сбил его. Второй самолет Су-24МР также был ликвидирован», — сообщило американское издание Military Watch.
По информации обозревателей, С-300В4 использует два типа ракет, способных поражать цели на дальности более 200 км — 48Н6ДМ с дальностью поражения 250 км и 40Н6 с дальностью поражения 400 км.