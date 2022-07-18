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Military Watch: США отказались от проекта ведомого беспилотника для «убийцы» С-400

Military Watch: США отказались от проекта ведомого беспилотника для «убийцы» С-400
U.S. Department of Defense/Public Domain

Пентагон решил отказаться от проекта разработки беспилотника для «самого лучшего самолета в мире» — перспективного бомбардировщика B-21.

Об изменениях в планах Пентагона по поводу разработки бомбардировщика шестого поколения сообщило издание Military Watch. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ публикации.

Министр ВВС США Фрэнк Кендал объявил о закрытии разработок ведомого беспилотника накануне. Главная причина: низкая экономическая эффективность. 

«Похоже, мы не собираемся идти в этом направлении», — заявил глава ведомства.

Ожидается, что B-21 в будущем заменит все находящиеся в эксплуатации американских ВВС B-1B и B-2, обслуживание которых обходится Пентагону все дороже. Американские эксперты также уверены, что новый самолет станет «самым крутым» самолетом в мире и «убийцей» российских систем С-400.

b-21 спецоперация Украина
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