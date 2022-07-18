Military Watch: США отказались от проекта ведомого беспилотника для «убийцы» С-400

Ожидается, что B-21 в будущем заменит все находящиеся в эксплуатации американских ВВС B-1B и B-2, обслуживание которых обходится Пентагону все дороже. Американские эксперты также уверены, что новый самолет станет «самым крутым» самолетом в мире и «убийцей» российских систем С-400.