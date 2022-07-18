Military Watch: США отказались от проекта ведомого беспилотника для «убийцы» С-400

Пентагон решил отказаться от проекта разработки беспилотника для «самого лучшего самолета в мире» — перспективного бомбардировщика B-21.
Об изменениях в планах Пентагона по поводу разработки бомбардировщика шестого поколения сообщило издание Military Watch. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ публикации.
Министр ВВС США Фрэнк Кендал объявил о закрытии разработок ведомого беспилотника накануне. Главная причина: низкая экономическая эффективность.
«Похоже, мы не собираемся идти в этом направлении», — заявил глава ведомства.
Ожидается, что B-21 в будущем заменит все находящиеся в эксплуатации американских ВВС B-1B и B-2, обслуживание которых обходится Пентагону все дороже. Американские эксперты также уверены, что новый самолет станет «самым крутым» самолетом в мире и «убийцей» российских систем С-400.