Military Watch сравнило силу немецкого танка KF51 Panther и российского Т-14 «Армата»

В сравнении ударной мощи обозреватели обратили внимание и на текущее, и на планируемое вооружение двух танков. Так, немецкий танк оснастили 120-мм орудием, в перспективе надеюсь заменить его на 130-мм. В то же время «Армата» вооружена пушкой калибра 125-мм, но в будущем конструкторы оснастят танк 152-мм орудием.