Авторы издания Military Watch обратили внимание на военную новинку – немецкий танк KF51 Panther – и сравнили ее с российским Т-14 «Армата». Мощь германской боевой машины обозреватели сочли сопоставимой с российской разработкой.
Перевод материала от Military Watch предоставили журналисты «ПолитРоссии». Как отметили обозреватели, KF51 Panther начали разрабатывать еще восемь лет назад после демонстрации российского танка Т-14 «Армата». Немецкие конструкторы последовали тенденции наделили свою машину такой же беспилотной башней.
В сравнении ударной мощи обозреватели обратили внимание и на текущее, и на планируемое вооружение двух танков. Так, немецкий танк оснастили 120-мм орудием, в перспективе надеюсь заменить его на 130-мм. В то же время «Армата» вооружена пушкой калибра 125-мм, но в будущем конструкторы оснастят танк 152-мм орудием.
«Т-14 со 125-мм пушкой поражает цели на расстоянии 2000 метров. Это в три раза больше, чем дальность поражения любого западного танка», — подчеркнули обозреватели.
Что же до защитных систем, сравнивать трудно, но авторы констатируют: KF51 Panther защищен лучше основного германского танка «Леопард 2».
«В KF51 Panther интегрирована система защиты от атак сверху Rheinmetall Top (TAPS), система создания дымовой завесы (ROSY) и цифровая архитектура NGVA, которая позволит быстро узнать, если танк взяли на прицел. Также танк будет обладать системой активной защиты Rheinmetall StrikeShield и сможет использовать барражирующий боеприпас Hero-120», — говорится в материале.
Авторы заключили, что появление KF51 Panther подтолкнет и другие страны к разработке танков нового поколения. Вполне возможно, не за горами тот день, когда многие державы включается в танковую гонку вооружений.