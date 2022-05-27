Military Watch: список самых опасных ракет в мире возглавили российские Р-37М и К-77М

«Каждый МиГ-31 оснащен шестью ракетами, а истребители, такие как Су-35 и Су-30-СМ, способны нести до четырех ракет каждый. Р-37М — самая быстрая из известных в мире ракет класса “воздух-воздух”: она достигает скорости в шесть единиц Маха, несет очень большую 60-килограммовую боеголовку и может поражать цели на расстоянии до 400 километров», — сказано в материале MW.