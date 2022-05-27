Military Watch: список самых опасных ракет в мире возглавили российские Р-37М и К-77М

Список самых опасных в мире ракет класса «воздух-воздух» пополнили разработки России. Соответствующий рейтинг составили авторы американского журнала Military Watch (MW), пишет портал «ПолитРоссия».
Обозреватели уточнили, что разработки ракет класса «воздух-воздух» начались в 1950 годах. На данный момент их возможности данного оружия определяют мощь всей военной авиации стран. Авторы MW приняли решение составить топ-7 опасных ракет, находящихся на вооружении армий мира.
Список возглавила российская разработка Р-37М, производство которой началось в 1980-х. Изначально военные инженеры планировали вооружить ей МиГ-31М. Однако уже в 1994 году программу закрыли, вплоть до 2010 года. Сегодня Р-37М размещают на нескольких летательных аппаратах. Как отметили американские обозреватели, российские боеприпасы имеют высокую маневренность, что увеличивает эффективным в бою с истребителями.
«Каждый МиГ-31 оснащен шестью ракетами, а истребители, такие как Су-35 и Су-30-СМ, способны нести до четырех ракет каждый. Р-37М — самая быстрая из известных в мире ракет класса “воздух-воздух”: она достигает скорости в шесть единиц Маха, несет очень большую 60-килограммовую боеголовку и может поражать цели на расстоянии до 400 километров», — сказано в материале MW.
Второе место в списке самых опасных ракет в мире заняла российская разработка К-77М, совершившая огромный прорыв в характеристиках истребителей нового поколения, подчеркнули авторы MW. Данная ракета была создана специально таким образом, чтобы ее можно было спрятать во внутреннем отсеке самолетов-невидимок.
При этом, боеприпас наводится с помощью активной фазированной антенной решетки. Это не позволяет истребителям противника исчезать из поля зрения ракеты, уточнили американские журналисты. То есть, К-77М может молниеносно среагировать на резкие маневры совей цели.
«Этот боеприпас имеет приличную дальность полета в 200 километров. Среди ракет стандартного размера для истребителей она признана самой боеспособной. К-77М оптимизирована для наведения на небольшие и маневренные самолеты», — констатировали аналитики.
Следующие места в рейтинге MW заняли PL-XX и PL-15 КНР, совместная разработка Великобритании, Германии, Швеции, Франции, Италии и Испании MBDA Meteor и американская модификация ракеты AIM-120D. Завершил рейтинг иранский снаряд Fakour-90.