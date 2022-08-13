Military Watch: Северная Корея готова помочь Донбассу справиться с американскими HIMARS

«Северокорейские артиллерийские подразделения и их системы вооружения в прошлом несколько раз размещались за границей, что означает, что их развертывание на Украине вряд ли будет беспрецедентным. Поскольку и Северная Корея, и Донбасс граничат с Россией, транспортировка через российскую территорию, вероятно, по железной дороге, будет совсем простой операцией», — сказано в материале.