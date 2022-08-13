Military Watch: Северная Корея готова помочь Донбассу справиться с американскими HIMARS

Поставки реактивных систем залпового огня Донецкой и Луганской народным республикам обнулят значение всех имеющихся у ВСУ американских РСЗО HIMARS, считают аналитики The Military Watch, передает «Свободная пресса».
Издание уточняет, что речь идет о потенциальных поставках систем KN-09 и KN-25. Они отличаются высокой дальнобойностью и точностью. Так, KN-25 способна поражать цели на расстоянии до 400 километров. Кроме того, уточняют авторы материала, северокорейские военные уже имели боевой опыт, работая на зарубежных миссиях.
Пхеньян имеет как идеологический, так и политический зуб на Вашингтон. Поэтому, понимая зависимость Украины от США, вполне может решиться на военную поддержку республик. Более того, с логистической точки зрения для этого нет никаких преград.
«Северокорейские артиллерийские подразделения и их системы вооружения в прошлом несколько раз размещались за границей, что означает, что их развертывание на Украине вряд ли будет беспрецедентным. Поскольку и Северная Корея, и Донбасс граничат с Россией, транспортировка через российскую территорию, вероятно, по железной дороге, будет совсем простой операцией», — сказано в материале.
Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР в первой половине июля.