Авторы американского портала Military Watch сообщили, что украинская армия испытывает трудности в связи с поставок некачественного вооружения из Германии: в первую очередь подводит бронированная техника.
По словам обозревателей, немецкий оборонно-промышленный сектор приложил немало труда, чтобы конкурировать на мировом рынке вооружений с Россией и США. Вот только качество военной теники из ФРГ стало вызывать вопросы после того, как некоторые образцы оказались задействованы украинской армией в боевых условиях. Выяснилось, что немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 быстро пришли в негодность.
«Установки Panzerhaubitze 2000, широко рекламируемые западными источниками как самые мощные в мире, демонстрируют значительные признаки “износа” после всего лишь месяца эксплуатации. Это привело к поломке орудий, заставляя Украину больше полагаться на артиллерию из других стран», — рассказали авторы Military Watch.
Кроме того, выяснилось, что не все боеприпасы из стран НАТО совместимы с орудиями Panzerhaubitze 2000. Из-за этого украинские военные оставались практически без снарядов, более того, та же проблема возникла с зенитными танками Gepard, которые предоставлялись Украине Западом.
Обозреватели напомнили, что и другая немецкая военная техника получала низкие отзывы. Так, используемый Турцией танк Leopard 2 оказался неэффективным.
«Турецкие военачальники описали ранние столкновения своих подразделений Leopard 2 с боевиками как “травму” из-за масштабов понесенных потерь, а характеристики танков, о которых многие отзывались положительно, были плохими», — цитирует «ПолитРоссия» американских обозревателей.
Авторы заключили, что неудачи немецкой техники на Украине и низкие отзывы турецких военных крайне негативно скажутся на репутации военно-промышленного комплекса ФРГ.