Military Watch: немецкое оружие подвело украинскую армию

Кроме того, выяснилось, что не все боеприпасы из стран НАТО совместимы с орудиями Panzerhaubitze 2000. Из-за этого украинские военные оставались практически без снарядов, более того, та же проблема возникла с зенитными танками Gepard, которые предоставлялись Украине Западом.