Military Watch: истребители МиГ-31 стали идеальной боевой платформой ВКС РФ

«МиГ-31 является самым тяжелым тактическим боевым реактивным самолетом в мире, а его большая дальность полета, высокая полезная нагрузка, непревзойденная скорость и рабочая высота уже давно превратили его в идеальную платформу для запуска как спутников, так и противоспутникового оружия», — говорится в публикации.