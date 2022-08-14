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Military Watch: истребители МиГ-31 стали идеальной боевой платформой ВКС РФ

Military Watch: истребители МиГ-31 стали идеальной боевой платформой ВКС РФ
Минобороны России

Функционал российских истребителей МиГ-31 настолько широк, что самолет может быть использован даже для уничтожения орбитальных спутников, сообщает Military Watch.

Аналитики американского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», назвали самолет идеальной боевой платформой ВКС РФ.

«МиГ-31 является самым тяжелым тактическим боевым реактивным самолетом в мире, а его большая дальность полета, высокая полезная нагрузка, непревзойденная скорость и рабочая высота уже давно превратили его в идеальную платформу для запуска как спутников, так и противоспутникового оружия», — говорится в публикации.

Авторы также обратили внимание на то, что именно МиГ-31 стал носителем вооружения нового поколения — гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

ВКС РФ Вооружение миг-31 Россия
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