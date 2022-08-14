Military Watch: истребители МиГ-31 стали идеальной боевой платформой ВКС РФ

Функционал российских истребителей МиГ-31 настолько широк, что самолет может быть использован даже для уничтожения орбитальных спутников, сообщает Military Watch.
Аналитики американского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», назвали самолет идеальной боевой платформой ВКС РФ.
«МиГ-31 является самым тяжелым тактическим боевым реактивным самолетом в мире, а его большая дальность полета, высокая полезная нагрузка, непревзойденная скорость и рабочая высота уже давно превратили его в идеальную платформу для запуска как спутников, так и противоспутникового оружия», — говорится в публикации.
Авторы также обратили внимание на то, что именно МиГ-31 стал носителем вооружения нового поколения — гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».