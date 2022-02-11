Military Watch: гиперзвуковые «Кинжалы» в Калининграде обезоружили НАТО

Военные объекты Североатлантического альянса в Европе оказались под прицелом России, пишет Military Watch.

Аналитики американского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на маневр ВКС РФ с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Вооруженные новейшими боеприпасами истребители МиГ-31К перебросили в Калининградскую область, что стало настоящей катастрофой для НАТО.

Расположенный в самом сердце Европы эксклав и раньше предоставлял России невероятные стратегические возможности. Разместив здесь «Кинжалы», Воздушно-космические силы РФ получили возможность поражать цели по всей Европе, кроме Испании и Португалии. Для этого самолетам даже не придется покидать воздушное пространство России. Как следствие, всего одним решением Москва смогла обезоружить Североатлантический альянс, заключили в Military Watch.

Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ планирует создать для гиперзвуковых комплексов «Кинжал» специальную инфраструктуру. Объекты будут возводиться на военных аэродрома. Воздушно-космические силы уже сформировали авиаполк МиГ-31 с «Кинжалами». В будущем ракетами оснастят бомбардировщики Ту-22М3.

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