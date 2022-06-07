Military Watch: американский F-14 не имеет никаких шансов в противостоянии с российским Су-57

Американский истребитель F-14 в случае реального воздушного боя с российским Су-57 не будет иметь ни одного шанса на победу. Об этом сообщает издание Military Watch.
Журналисты не согласились с голливудским фильмом Top Gun: Maverick, в котором самолет ВКС РФ дважды терпит поражение от устаревшего F-14.
Военные обозреватели отметили, что в реальности схватка между этими боевыми машинами завершилась бы уничтожением американского истребителя. Этот тип воздушной техники ВВС США устарел на несколько десятилетий. Самолет не оснащен никаким современным оборудованием, новейшие включая радары, сканеры и систему поиска целей.
Также аналитики Military Watch уточнили, что F-14 не имеет ракет, которые могли бы вести прицельный огонь по противнику. В то время как сверхманевренный Су-57 способен наносить удары по целям даже под самыми экстремальными углами.