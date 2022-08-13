Милена Дейнега рассказала о разладе в семье Игоря Николаева

Светская львица Милена Дейнега считает, что в семье композитора и певца Игоря Николаева наступил разлад. Все дело в поведении его супруги Юлии Проскуряковой.
Дейнега поругалась с женой Николаева из-за парковки около дома. В пять утра Проскурякова в грубой форме потребовала у мужа светской львицы переставить автомобиль.
«Мне кажется, что-то у них происходит в семье. Не знаю, почему она себя так ведет… Когда мы приехали, на нашей машине стоял стаканчик с виски. То есть она вышла из-за руля в алкогольном опьянении», — рассказала Дейнега Пятому каналу.
При этом Николаев игнорирует слухи о грядущем разводе. Недавно композитор трогательно поздравил Проскурякову с днем рождения и заявил, что она является любовью всей его жизни.