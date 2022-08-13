Милена Дейнега рассказала о разладе в семье Игоря Николаева

«Мне кажется, что-то у них происходит в семье. Не знаю, почему она себя так ведет… Когда мы приехали, на нашей машине стоял стаканчик с виски. То есть она вышла из-за руля в алкогольном опьянении», — рассказала Дейнега Пятому каналу.