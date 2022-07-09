Милана Тюльпанова раскрыла правду об отношениях с Кержаковым

«Следующие полгода мы не жили как близкие люди, как муж и жена. Он мог месяц не жить дома. Все пришло к тому, что, когда ребенку было полгода, мы с ним разошлись», — раскрыла Тюльпанова правду об отношениях с экс-супругом в эфире шоу «Детектор» на «Пятнице!».