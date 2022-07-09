Милана Тюльпанова раскрыла правду об отношениях с Кержаковым

Блогер Милана Тюльпанова честно рассказала об отношениях с бывшим мужем Александром Кержаковым, от которого родила сына. Она обвинила экс-футболиста «Зенита» в домашнем насилии и изменах.
В период отношений с Кержаковым за неделю блогер пережила и трагические, и радостные события. У нее умер отец, а через шесть дней она впервые стала мамой. По ее словам, «был невероятный сумбур».
«Следующие полгода мы не жили как близкие люди, как муж и жена. Он мог месяц не жить дома. Все пришло к тому, что, когда ребенку было полгода, мы с ним разошлись», — раскрыла Тюльпанова правду об отношениях с экс-супругом в эфире шоу «Детектор» на «Пятнице!».
По ее словам, в семейной жизни было рукоприкладство со стороны Кержакова. Также 28-летняя девушка заставала Кержакова за перепиской с другими женщинами.
Брак Кержаков И Тюльпанова заключили в 2015 году. Спустя три года пара перестала жить вместе, а в 2019 году официально разорвали союз.