Микробиолог Никулин в деталях описал путь коронавируса из биолаборатории в США до Китая

«США будут отрицать причастность до последнего. Это грозит им триллионными штрафами. Они уже пытались предъявить претензии Китаю на 26 трлн. Думаю, им самим его скоро предъявят. Среди научного сообщества уже всем все понятно. Я считаю доказанным факт, что вирус произведен искусственно. Его даже назвали SarS-Cov, потому что он собран из двух частей. Безусловно, это можно считать геноцидом, если только по официальным данным погибло более шести миллионов, десятки миллионов пострадали. Еще неизвестно, сколько в результате погибнут. Конечно, речь идет об ущербе во множество триллионов долларов», — считает российский ученый.