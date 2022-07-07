Микробиолог Никулин в деталях описал путь коронавируса из биолаборатории в США до Китая

Существуют неоспоримые прямые и косвенные доказательства искусственного происхождения коронавируса в одной из биолабораторий США, заявил микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин в беседе с «Народными Новостями».
Напомним, 6 июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Вашингтон компенсировать миру все убытки, связанные с пандемией коронавируса. По его словам, факт причастности Белого дома к распространению COVID-19 не отрицают даже американские ученые.
«Военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены. Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесенные убытки», — констатировал парламентарий.
Вина США доказана
Прямая связь между биолабораториями США и пандемией коронавируса, безусловно, существует, считает Игорь Никулин. По его словам, одним из косвенных доказательств этого утверждения является кривая заболеваемости в России после начала спецоперации. Тогда страну покинули почти все граждане США, а уровень заболеваемости резко пошел вниз. Есть и научные публикации на эту тему.
«В самом авторитетном научном журнале Nature от ноября 2015 года рассказали, как США создали всемерный вирус из двух частей: Sars — человеческой, и Cov — коронавирусной летучей мыши. Усилиями тысяч научных сотрудников по всему миру не удалось обнаружить природного очага заболевания. Ни в одном живом организме вирус не живет, но хорошо себя чувствует в человеческом организме, для которого и был создан», — пояснил наш собеседник.
Понятно, что Белый дом не признает свою вину даже при наличии бесспорных доказательств. Дело в том, что в этом случае ему придется ответить не только за колоссальный экономический ущерб, но и за смерти миллионов людей, которые превратили коронавирус в оружие геноцида.
«США будут отрицать причастность до последнего. Это грозит им триллионными штрафами. Они уже пытались предъявить претензии Китаю на 26 трлн. Думаю, им самим его скоро предъявят. Среди научного сообщества уже всем все понятно. Я считаю доказанным факт, что вирус произведен искусственно. Его даже назвали SarS-Cov, потому что он собран из двух частей. Безусловно, это можно считать геноцидом, если только по официальным данным погибло более шести миллионов, десятки миллионов пострадали. Еще неизвестно, сколько в результате погибнут. Конечно, речь идет об ущербе во множество триллионов долларов», — считает российский ученый.
Причины появления коронавируса
Если говорить вкратце, то причиной пандемии коронавируса можно назвать внутриамериканские политические игры, полагает бывший член комиссии ООН. Он добавил, что давал интервью на эту тему американсокму изданию Associated Press, однако оно «почему-то» не вышло. В 2019 году в США уже шла предвыборная гонка, глобалисты стремились «свалить» президента Дональда Трампа. Тогда произошла роковая утечка из крупной американской биолаборатории.
«Вероятно, утечка произошла случайно летом 2019 года, когда из-за биологической угрозы был закрыт «Форт-Детрик» — крупнейший в мире военно-биологический центр в штате Мэриленд. Уже в августе 2019 года газета The Times опубликовала материал о неизвестной легочной болезни, которую назвала «болезнью вейперов». 11 сентября 2019 года президент Дональд Трамп провел совещание по этому поводу в Белом доме. Он потребовал запретить продажу вейпов на территории США. Даже президенту не доложили, что произошла утечка потенциального агента биологического оружия», — отметил собеседник НН.
Несмотря на запрет Барака Обамы на проведение опасных биологических опытов еще в 2014 году, вирус появился именно в США.
«В сентябре вирус появился в Италии и во Франции на границе со Швейцарией. В сентябре он появился в Китае. Есть все основания полагать, что вирус туда был просто подброшен. В 2014 году Обама запретил опасные эксперименты на территории США. Испытания этого всемерного вируса были перенесены как раз в Швейцарию и Китай (в Ухань). Тем не менее, в КНР он появился после того, как обнаружился в США и Европе», — резюмировал Никулин.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России обнаружен новый субвариант мутации омикрон-штамма коронавируса.