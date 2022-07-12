Микки Рурк раскритиковал актерский талант Тома Круза: “Он играет одну и ту же роль уже 35 лет. Я такое не уважаю”

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Том Круз

Микки Рурк во время интервью с телеведущим Пирсом Морганом раскритиковал актерский талант Тома Круза. Так, он высказался о последней картине с участием Тома Круза “Топ Ган: Мэверик” и отметил, что актер практически одинаковый во всех своих фильмах.

Этот парень играет одну и ту же роль уже 35 лет. Я такое не уважаю, — заявил Рурк.



Микки Рурк

Телеведущий спросил Рурка, что он думает о высоких кассовых сборах последнего фильма с Крузом: фильм “Топ Ган: Мэверик” собрал более 1 млрд долларов.

Это ни хрена для меня не значит. Меня не волнуют деньги и власть. Когда я смотрю фильмы с Аль Пачино, Крисом Уокеном, ранние работы Де Ниро, Ричарда Харриса и Рэя Уинстона, я думаю, что хочу быть похожим на них, — отметил Микки Рурк.

Отвечая на вопрос Моргана о том, считает ли Рурк Тома Круза хорошим актером, он отметил, что “в его мире Круз значения не имеет”.

Это уже не первый раз, когда Рурк резко отзывается о работе коллег: год назад он раскритиковал киновселенную Marvel.

Ранее Микки Рурк дал интервью Ксении Собчак, в котором заявил, что ему нравятся русские женщины: актер неоднократно встречался с девушками из России.