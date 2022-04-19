Микки Рурк дал интервью Ксении Собчак: о Владимире Путине, Украине и русских женщинах

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Микки Рурк

На YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с голливудским актером Микки Рурком, звездой фильмов “9 1/2 недель” и “Рестлер”. Собчак обсудила с актером не только мир киноиндустрии, но и актуальную политическую ситуацию в мире, ведь Рурк бывал в России и даже лично встречался с Владимиром Путиным. Spletnik собрал самые интересные цитаты.

О русских и Владимире Путине

Здесь (в Голливуде. — Прим. ред.) русских давно представляют плохими парнями — в фильмах и так далее. А я не верю другим, пока не увижу все своими глазами. Я был в России несколько раз, и люди оказались очень приятными. Они полны какого-то тепла.

Как-то вместе с президентом Путиным я навещал больных детей в Санкт-Петербурге. И я увидел, что он не позирует перед камерами. Он был искренне тронут, я это почувствовал. У него в самом деле доброе сердце. И мне плевать, что о нем говорят в Штатах. Здесь постоянно лепят из кого-то плохого парня. Я в нем плохого парня не увидел,

— сказал Рурк.

Ксения Собчак и Микки Рурк

Интервью записывалось зимой 2021 года в Лос-Анджелесе до начала военной спецоперации на Украине по указу Владимира Путина. После 24 февраля Собчак еще раз связалась с актером и попросила его поделиться своим мнением о происходящем, а также узнала, поменялось ли его отношение к Путину.

Это самый ужасный кошмар в моей жизни. Я могу смотреть новости только минут 15—20, так меня это все расстраивает. Россия и Украина — это же братские страны. Я не могу понять, зачем России нужна Украина, если там ничего не останется. Никто не знал, даже я, что Зеленский (Владимир Зеленский, президент Украины. — Прим. ред.) окажется настоящей глыбой, он не желает сдаваться,

— со слезами на глазах рассказал Рурк.

Говоря о Путине, актер не отказался от своих прежних слов и снова вспомнил визит в детскую онкологическую больницу.

Про него [Путина] могут говорить что угодно, но я помню, как он вел себя с этими детьми. Я видел настоящее сострадание, его правда волновала их судьба,

— сказал Рурк, добавив, что хотел бы снова организовать новую подобную встречу с Путиным, но только когда закончится спецоперация.

Позднее в интервью Рурк также признался, что не верит американским политикам, и сказал, что последний президент, которому он верил, был Джон Кеннеди. При этом актер позитивно оценил тот факт, что США поддерживают Украину оружием, так как для последней это шанс защитить свою независимость.

О секс-скандалах в Голливуде и Харви Вайнштейне

Столько женщин его обвинили, но я знаю одну девушку, которая хотела делать карьеру, но плохо справлялась с этим. И она сама решила с ним переспать. А потом ее адвокат позвонил мне и спросил, не поддержку ли я ее. <…> Харви, вероятно, тоже сделал что-то не так, я его знаю не очень хорошо. Не могу сказать, виновен он или нет. Большинство считает его виновным.

Ким Бейсингер и Микки Рурк в фильме “9 1/2 недель”

Об “отмене” русских

У меня замечательная русская гримерша, она мне делает грим на всех фильмах, и она не может прилететь ко мне в Швейцарию на съемки фильма Романа Полански. От нее отказались, потому что она русская.

Комментировать, считает ли он это справедливым, Рурк не стал, так как “не разбирается в политике”.

О русских женщинах

В интервью Рурк отметил, что Лос-Анджелес ему не нравится, но он его дисциплинирует, так как там нет для него соблазнов, в отличие от Нью-Йорка или Москвы. Актер отметил, что ему нравятся русские женщины (актер неоднократно встречался с уроженками России), что удивило Собчак — она сказала, что они все помешаны на деньгах, и спросила, чем же они нравятся Рурку.

Да, но я знаю тех, кого деньги не интересуют. Я встречал очень красивых русских женщин, с которыми я провел одну ночь, и хотел бы встретиться с ними снова, но мне не нравятся их друзья или то, чем они занимаются. Поэтому, если я не уважаю людей, с которыми они общаются без меня, то я не хочу их знать. Но меня каждый раз надо было силой тащить из России.

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