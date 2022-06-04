Михеева призвала не верить слухам о гастролях шоу «Вечерний Ургант» в Германии

«Мне иногда пишут в соцсети жители Германии: правда ли, что у программы будут гастроли. Скажу сразу — это неправда. Не попадайтесь на уловки мошенников, берегите себя и тщательнее проверяйте информацию», – приводит слова 33-летней звезды «Леди Mail.ru».