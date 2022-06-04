Новости0

Михеева призвала не верить слухам о гастролях шоу «Вечерний Ургант» в Германии

Михеева призвала не верить слухам о гастролях шоу «Вечерний Ургант» в Германии
globallookpress/Anatoly Lomokhov

Телеведущая Алла Михеева опровергла слухи о том, что шоу «Вечерний Ургант» будет гастролировать в Германии.

Блондинка призвала поклонников не верить в ложную информацию, тщательно проверять источники. 

«Мне иногда пишут в соцсети жители Германии: правда ли, что у программы будут гастроли. Скажу сразу — это неправда. Не попадайтесь на уловки мошенников, берегите себя и тщательнее проверяйте информацию», – приводит слова 33-летней звезды «Леди Mail.ru».  

Новости о гастрольных планах передачи появились в Сети в конце мая. Согласно афишам, команда программы якобы собиралась посетить Дортмунд, Оффенбах и Карлсруэ в первых числах июня. 

вечерний ургант Германия михеева
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.