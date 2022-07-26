Михеев: Польша разработала план по захвату Украины и Белоруссии

Власти Польши разработали план по захвату Белоруссии и Украины. Такое мнение выразил известный политолог Сергей Михеев.
Эксперт заявил, что Варшава все еще мечтает завладеть новыми землями, а мысль о создании «новой Речи Посполитой» так и не уходит из ее головы. В связи с этим польские власти и намерены сформировать «большую и сильную» армию, пишет издание «Военное дело».
«Я уверен, что у Польши есть планы захвата Белоруссии и Украины. Возможно даже распространение своего влияния и на другие земли. И Калининградской области», – высказался Михеев.
Политолог добавил, что для поляков сейчас наступил удобный исторический момент, который посредством Украины позволит Польше расширить свои границы.