Михеев: Польша разработала план по захвату Украины и Белоруссии

Эксперт заявил, что Варшава все еще мечтает завладеть новыми землями, а мысль о создании «новой Речи Посполитой» так и не уходит из ее головы. В связи с этим польские власти и намерены сформировать «большую и сильную» армию, пишет издание «Военное дело».