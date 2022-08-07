Михайлов объяснил, почему ВСУ не смогут провести контрнаступление

Ежедневные удары Вооруженных сил РФ по украинским позициям отбивают у ВСУ желание наступать. Об этом рассказал телеканалу «360» политолог, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
«Судя по всему, мы окончательно отбили у украинских военных желание предпринимать какое-либо контрнаступление на Херсонщину», — заявил Михайлов.
В заключение эксперт отметил, что ВСУ совершает регулярные обстрелы Антоновского моста в Херсоне и района Каховской ГЭС по одной и той же причине — там имеются стратегически важные переправы, связывающие плацдармы российских войск.