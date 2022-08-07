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Михайлов объяснил, почему ВСУ не смогут провести контрнаступление

Михайлов объяснил, почему ВСУ не смогут провести контрнаступление
prt scryoutube.com/MIKHAILOV_TV

Ежедневные удары Вооруженных сил РФ по украинским позициям отбивают у ВСУ желание наступать. Об этом рассказал телеканалу «360» политолог, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Согласно заявлению Минобороны РФ, за минувшие сутки было уничтожено свыше 400 военнослужащих ВСУ в Херсонской области. Большие ежедневные потери делают невозможным анонсированное контрнаступление ВСУ на юге Украины.

«Судя по всему, мы окончательно отбили у украинских военных желание предпринимать какое-либо контрнаступление на Херсонщину», — заявил Михайлов.

В заключение эксперт отметил, что ВСУ совершает регулярные обстрелы Антоновского моста в Херсоне и района Каховской ГЭС по одной и той же причине — там имеются стратегически важные переправы, связывающие плацдармы российских войск.

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