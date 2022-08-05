Михайлов: находящиеся в ДНР подразделения ВСУ упустили свой шанс сдаться

Находящиеся на позициях в ДНР подразделения ВСУ упустили свой шанс сдаться, впереди их ждет уничтожение, заявил телеканалу «360» директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
Эксперт напомнил о ликвидации в районе Константиновки 400 украинских военных и 20 единиц техники 4 августа, отметив, что солдатам ВСУ самое время задуматься о сдаче, так как «дальше будет уничтожение».
Михайлов подчеркнул, что для ВС РФ «градация между нацистами и украинскими вооруженными силами фактически отсутствует», что, по его мнению, в очередной раз доказал обстрел центра Донецка во время церемонии прощания с погибшим полковником НМ ДНР Ольгой Качурой.
Ранее издание Argumenti.ru сообщило, что подразделения трех бригад ВСУ, находившихся в районе Соледара, Артемовска и Авдеевки, понесли тяжелые потери и бежали с занимаемых позиций.