Михайлов: находящиеся в ДНР подразделения ВСУ упустили свой шанс сдаться

Михайлов подчеркнул, что для ВС РФ «градация между нацистами и украинскими вооруженными силами фактически отсутствует», что, по его мнению, в очередной раз доказал обстрел центра Донецка во время церемонии прощания с погибшим полковником НМ ДНР Ольгой Качурой.