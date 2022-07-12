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Михалкова ушла из «Уральских пельменей», чтобы развивать собственные проекты

Михалкова ушла из «Уральских пельменей», чтобы развивать собственные проекты
Павел Кашаев/Global Look Press

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова объяснила свой уход из юмористического коллектива «Уральские пельмени».

Михалкова покинула «Уральские пельмени», где проработала более десяти лет. По ее словам, в коллективе начались разногласия, в связи с чем он распался на два лагеря. Актриса не захотела принимать ничью сторону и решила покинуть проект.

«Я достигла в “Пельменях” потолка, почувствовала — переросла. Мне предлагали варианты, просили остаться. Но в мыслях и планах я была уже далеко», — сообщила Михалкова в одном из интервью.

Актриса признавалась, что боялась творческой стабильности, которой она достигла в «Уральских пельменях». Она захотела развивать собственные проекты вне юмористического коллектива.

михалкова проекты уральские пельмени юмор
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