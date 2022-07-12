Михалкова ушла из «Уральских пельменей», чтобы развивать собственные проекты

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова объяснила свой уход из юмористического коллектива «Уральские пельмени».
Михалкова покинула «Уральские пельмени», где проработала более десяти лет. По ее словам, в коллективе начались разногласия, в связи с чем он распался на два лагеря. Актриса не захотела принимать ничью сторону и решила покинуть проект.
«Я достигла в “Пельменях” потолка, почувствовала — переросла. Мне предлагали варианты, просили остаться. Но в мыслях и планах я была уже далеко», — сообщила Михалкова в одном из интервью.
Актриса признавалась, что боялась творческой стабильности, которой она достигла в «Уральских пельменях». Она захотела развивать собственные проекты вне юмористического коллектива.