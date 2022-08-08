Михалков заявил, что покинувшие Россию звезды никому не нужны

«Уехавшие сейчас — их никто не изгонял. Они самоизганные. Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны», — заявил режиссер.