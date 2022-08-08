Михалков заявил, что покинувшие Россию звезды никому не нужны

Российский кинорежиссер Никита Михалков в очередном выпуске авторской программы «Бесогон» обрушился с критикой на уехавших из страны звезд, заявив, что они никому больше не нужны, передает Тeleprogramma.pro.
«Уехавшие сейчас — их никто не изгонял. Они самоизганные. Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны», — заявил режиссер.
Михалков уверен, что покинувшие территорию России звезды нужны лишь той части элиты, которая за счет них добивалась своих целей, не имеющих никакого отношения к интересам страны.
Отметим, за последние несколько месяцев Россию покинули некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них оказались: певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин, актриса Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич и другие.