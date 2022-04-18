Михалков высмеял Бузову, которая плакала из-за блокировки популярной соцсети

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Режиссер и актер Никита Михалков отреагировал на страдания
поющей ведущей Ольги Бузовой и других звезд из-за закрытия популярной западной
соцсети. Артист высмеял исполнительницу, плакавшую после новостей о блокировке платформы.
Михалков затронул тему прекращения работы известной соцсети
в России в эфире своей программы «Бесогон ТВ». Он продемонстрировал кадры с
людьми, плачущими из-за этого события. Среди них оказалась и Бузова.
«Вырубили рубильник. Они ведь плачут по-настоящему. Ну вы
уберите эти слова. Посмотрите на это лицо. Это лицо несчастнейшего человека»,
— саркастично отметил режиссер.
Актер напомнил расстраивающимся из-за блокировки соцсети
людям, в том числе и певице, о жителях Донбасса, которые теряют жизни и родных.
Артист задался вопросом, знают ли что-то об этом молодые люди, плачущие в связи
с закрытием западной платформы.
«Мы осознаем уровень отношения к миру. Вообще к миру
происходящему. Братцы, это беда», — цитирует Михалкова Teleprogramma.pro.
Напомним, Ольга Бузова собрала в популярной соцсети 23
миллиона подписчиков. После новостей о блокировке сервиса певица начала
переманивать поклонников в Telegram,
но пока они перемещаются на новую платформу неохотно. Исполнительнице хита «Мало
половин» еще не удалось собрать и миллиона подписчиков в своем канале.