    В тренде

    Михалков высмеял Бузову, которая плакала из-за блокировки популярной соцсети

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Агентство «Москва» / Сергей Киселев

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Агентство «Москва» / Сергей Киселев

    Режиссер и актер Никита Михалков отреагировал на страдания
    поющей ведущей Ольги Бузовой и других звезд из-за закрытия популярной западной
    соцсети. Артист высмеял исполнительницу, плакавшую после новостей о блокировке платформы.

    Михалков затронул тему прекращения работы известной соцсети
    в России в эфире своей программы «Бесогон ТВ». Он продемонстрировал кадры с
    людьми, плачущими из-за этого события. Среди них оказалась и Бузова.

    «Вырубили рубильник. Они ведь плачут по-настоящему. Ну вы
    уберите эти слова. Посмотрите на это лицо. Это лицо несчастнейшего человека»,
    — саркастично отметил режиссер.

    Актер напомнил расстраивающимся из-за блокировки соцсети
    людям, в том числе и певице, о жителях Донбасса, которые теряют жизни и родных.
    Артист задался вопросом, знают ли что-то об этом молодые люди, плачущие в связи
    с закрытием западной платформы.

    «Мы осознаем уровень отношения к миру. Вообще к миру
    происходящему. Братцы, это беда», — цитирует Михалкова Teleprogramma.pro.

    Напомним, Ольга Бузова собрала в популярной соцсети 23
    миллиона подписчиков. После новостей о блокировке сервиса певица начала
    переманивать поклонников в Telegram,
    но пока они перемещаются на новую платформу неохотно. Исполнительнице хита «Мало
    половин» еще не удалось собрать и миллиона подписчиков в своем канале.

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »