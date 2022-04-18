Михалков высмеял Бузову, которая плакала из-за блокировки популярной соцсети

Напомним, Ольга Бузова собрала в популярной соцсети 23

миллиона подписчиков. После новостей о блокировке сервиса певица начала

переманивать поклонников в Telegram,

но пока они перемещаются на новую платформу неохотно. Исполнительнице хита «Мало

половин» еще не удалось собрать и миллиона подписчиков в своем канале.