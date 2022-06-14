Михалков в День России заявил, что в Донбассе рождается новая элита

Режиссер Никита Михалков обратился к россиянам в праздничный день. Культурный деятель отметил, что сейчас рождается новая элита страны.
Михалков поздравил соотечественников с Днем России. При этом режиссер отметил, что сейчас настало время рождения новой России.
«Мы живем, в то время, когда рождается “новая Россия”, там, в Донбассе, рождается новая элита», — заявил Михалков, выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Ранее главы ЛНР и ДНР опубликовали поздравления с Днем России. В нем отмечалось, что это праздник, объединяющий народы.