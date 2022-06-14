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Михалков в День России заявил, что в Донбассе рождается новая элита

Михалков в День России заявил, что в Донбассе рождается новая элита
Агентство «Москва» / Александр Авилов

Режиссер Никита Михалков обратился к россиянам в праздничный день. Культурный деятель отметил, что сейчас рождается новая элита страны.

Михалков поздравил соотечественников с Днем России. При этом режиссер отметил, что сейчас настало время рождения новой России.

«Мы живем, в то время, когда рождается “новая Россия”, там, в Донбассе, рождается новая элита», — заявил Михалков, выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Ранее главы ЛНР и ДНР опубликовали поздравления с Днем России. В нем отмечалось, что это праздник, объединяющий народы.

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